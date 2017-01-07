Главком Росгвардии назвал главные задачи службы на 2017 год

Одна из приоритетных - борьба с коррупцией

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Одна из главных задач Росгвардии на 2017 год - усиление работы по противодействию коррупции внутри ведомства, заявил журналистам главнокомандующий войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

"Главные задачи 2017 года: выполнение мероприятий второго этапа формирования войск национальной гвардии, обеспечение общественной безопасности в период проведения Кубка Конфедераций по футболу, повышение эффективности работы по противодействию коррупции и должностным преступлениям, как системной угрозы облику вновь сформированного федерального органа исполнительной власти", - заявил он.

Золотов подчеркнул, что также необходимо проводить целенаправленную работу по повышению авторитета Росгвардии в обществе, укреплению доверия к ней граждан.

О создании в России Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД было объявлено 5 апреля 2016 года. Возглавил ее генерал армии Виктор Золотов.

Как он рассказал в интервью "Интерфаксу" летом прошлого года, численность новой российской силовой структуры - Федеральной службы войск Национальной гвардии - превысит 340 тыс. человек.

В структуру Нацгвардии, помимо внутренних войск, включены: органы управления и подразделения МВД, осуществляющие федеральный государственный контроль за оборотом оружия и в сфере частной охранной деятельности, а также вневедомственной охраны. В состав Нацгвардии также вошли спецподразделения МВД.