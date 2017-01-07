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Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступившим праздником Рождества Христова

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании праздничного ночного богослужения в храме Христа Спасителя поздравил верующих с наступившим праздником Рождества Христова и пожелал им всегда "чувствовать в сердце Божественное присутствие".

"От всего сердца поздравляю вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Христова. В этот день особенно верующие в сердце чувствуют Божественное присутствие. Господь в мир пришел две тысячи лет тому назад, <...> и Он никогда и не покидал нас, Он постоянно с нами, и этим православная вера отличается от других вер - по тому, что мы исповедуем Божественное присутствие в нашей жизни", - сказал патриарх.

По его словам, для того, "чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы - нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву". "На этом и основывается наша вера, и этого самого сильного аргумента - личного опыта общения с Богом, никто никогда, на протяжении всей двухтысячелетней истории христианства, не мог лишить людей", - заявил предстоятель в своей проповеди.

Он отметил, что в Рождество верующие чувствуют особую близость к ним Бога и просят Его не оставить их "на путях жизни", при этом, добавил патриарх, "у каждого своя молитва".

"Кто-то молится об исцелении самого себя или близких, кому-то нужна помощь в учении, в работе, в трудных жизненных обстоятельствах, кому-то, как нашим воинам, нужна помощь Божия, чтобы сохранить жизнь и здоровье в то время, которое мы называем мирным, но которое для очень многих наших соотечественников, которые защищают Отечество на ближних и дальних подступах, мирным не является. У каждого своя молитва, и мы верим, что Господь эти наши молитвы слышит", - заключил патриарх.

Теги: православие, патриарх Кирилл
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