12 рейсов задержаны из-за тумана в районе аэропорта Симферополя

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - 12 рейсов - шесть на прибытие и столько же на отправление - задерживаются в субботу из-за тумана в районе аэропорта "Симферополь", сообщил "Интерфаксу" директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью воздушной гавани Игорь Лаптев.

"Шесть рейсов на прибытие и шесть на отправление задерживаются по метеоусловиям, в районе аэродрома ограниченная видимость. Прогноз на день - сложная метеообстановка, но временами возможны прояснения погоды, в эти "окна" воздушные суда могут сесть на аэродроме", - сказал он.

По его словам, также есть еще незначительные получасовые задержки, не связанные с метеоусловиями: по каким-то причинам самолеты отправились позже из своих аэропортов.

Симферопольский аэропорт построен в 1940-х годах. Официальные международные рейсы туда не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после присоединения Крыма к России.