Аэропорт "Симферополь" возобновил работу в штатном режиме

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Симферополь" восстанавливает работу в штатном режиме после перебоев из-за тумана.

"Начинаем выходить в штатный режим, больше десятка рейсов приняли. Есть еще незначительные задержки - несколько рейсов осталось, которые в ближайшее время вылетят. Есть еще несколько задержек, связанных с погодой в Москве", - сообщил "Интерфаксу" директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

Ранее в субботу 12 рейсов - шесть на прибытие и столько же на отправление - задерживались в крымском аэропорту из-за тумана в регионе.

Симферопольский аэропорт построен в 1940-х годах. Официальные международные рейсы туда не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после присоединения Крыма к России.