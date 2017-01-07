В Королеве около тысячи жителей пока без отопления после аварии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Отопление не работает в 16 домах в Королеве из-за коммунальной аварии, вернуть тепло планируется в 16:00, сообщили "Интерфаксу" в администрации наукограда.

"Авария произошла около 6:30 утра - массовое отключение домов от отопления, но его быстро локализовали. Было отключено 60 домов, часа через полтора уже удалось пустить отопление в 44 домах. 16 домов остались. Но там ситуация не критичная, все под контролем, прогноз их подключения - 16:00", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в этих 16 многоквартирных домах проживают около одной тысячи человек.

По его словам, в настоящий момент на месте аварии проходят земляные, сварочные работы. В них задействованы порядка 80 человек и 15 единиц техники.