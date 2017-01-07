В Королеве для оставшихся без тепла жителей развернули пункты обогрева

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Плановое время восстановления теплоснабжения в 16 многоквартирных домах в Королеве перенесли с 16:00 на 18:00, для жителей развернуты пункты обогрева, сообщили "Интерфаксу" в администрации наукограда.

"Подача тепла пока, к сожалению, не восстановлена. Большой объем сварочных и земляных работ. Сейчас прогноз 18:00 (...) Для жителей установлены два пункта обогрева, на всякий случай, в ближайших социальных объектах - двух школах, и в самих домах управляющие компании организовывают обогревание - устанавливают тепловые пушки", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, в настоящий момент жители, в основном, остаются в своих квартирах. "Жители пока в основном остаются у себя дома. Им проще обогреватель поставить - электричество есть, газ и вода есть. Несколько жителей подходили. У кого хорошие окна стоят - те в принципе не заметили: не "выдувается" тепло. А кто-то говорит, что прохладнее становится в квартире", - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что специалисты нашли конкретный участок теплотрассы, на котором произошла авария, он находится в труднодоступном месте. "Все это время его раскапывали, потом вырезали этот участок, наварили новый, и сейчас совмещают трубы. На это час точно уйдет", - пояснили в администрации.

Ранее сообщалось, что отопление не работает в 16 домах в Королеве, в которых проживают около одной тысячи человек, из-за коммунальной аварии. Тепло изначально планировалось вернуть в 16:00.