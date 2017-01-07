Керченская переправа приостановила работу из-за тумана

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Движение паромов через Керченский пролив, разделяющий Крымский полуостров и остальную часть России, приостановлено в субботу вечером из-за густого тумана в районе порта "Кавказ"

"Керченская переправа приостановила работу - туман", - сказал представитель "Морской дирекции" - компании-оператора переправы.

Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") и аэропорт "Симферополь" являются основными транспортными артериями между Крымом и "материковой" Россией. Аэропорт в субботу работал с перебоями, из-за тумана на полуострове были задержаны 12 рейсов - шесть на прилет и столько же на вылет.

Паромы в прошлом году перевезли более шести миллионов человек.