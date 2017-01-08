В России

Крыша многоквартирного дома обрушилась в Ижевске под тяжестью снега

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Крыша 4-этажного жилого дома обрушилась в Ижевске под тяжестью снега в ночь на воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошел накануне около 23.00 мск на улице 50 лет ВЛКСМ.

"Четырехэтажный дом с двускатной шиферной крышей - шифер упал, сложился", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что площадь обрушения - около 80 кв. м.

В МЧС подчеркнули, что потолочные перекрытия повреждены не были, эвакуация жителей не понадобилась, никто не пострадал.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за того, что управляющая компания вовремя не почистила крышу от снега.

Теги: МЧС, Ижевск, Удмуртия
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