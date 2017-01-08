В Ростовской области изъяли 30 литров опасного для жизни алкоголя

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Новочеркасске (Ростовская область) предпринимательницу, продававшую опасный для здоровья алкоголь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Как выяснили сотрудники полиции, подозреваемая, являясь владельцем одного из продуктовых павильонов, продавала несертифицированную алкогольную продукцию. Экспертиза установила, что данный алкоголь не отвечает требованиям безопасности и является опасным для жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении.

Всего изъято 58 бутылок емкостью 0,5 л опасного для жизни алкоголя. Какие именно вредные вещества содержались в напитках, не уточняется.

С предпринимательницы взята подписка о невыезде.