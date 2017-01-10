Полицейские изъяли пять тонн нелегального алкоголя в Туве

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Полицейские Тувы в рамках операции "Правопорядок" проверили около 1,7 тыс. торговых точек и граждан, незаконно реализующих спиртосодержащую жидкость и алкогольную продукцию, сообщило республиканское МВД.

С 31 декабря 2016 года по 7 января 2017 года выявлено 118 нарушений в сфере алкогольного законодательства.

"По итогам за вышеуказанный период сотрудниками полиции из незаконного оборота более 8 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции общим объемом около 5 тонн", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудниками полиции совместно с представителями общественности, народных дружин, изъято 716 бутылок различных наименований алкогольной продукции общим объемом около 545 литров.

Выявлен и пресечен факт незаконной реализации спиртосодержащих лекарственных средств. Правоохранителями из незаконного оборота изъято 65 бутылок настойки боярышника по 250 мл.

Изъятая спиртосодержащая жидкость и винно-водочные изделия направлены в Экспертно-криминалистический Центр МВД по республике на предмет выявления ядовитых веществ опасных для жизни и здоровья граждан.