Новый гендиректор Рособоронэкпорта вступит в должность

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Новый гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев вступает в должность в понедельник.

"9 января на новую должность (гендиректора "Росборонэкспорта") заступит Михеев Александр Александрович из "Вертолетов России",- сообщил ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов. По его словам, замглавы Минпромторга Андрей Богинский станет главой "Вертолетов России" после того, как его освободят от нынешней должности.

Ранее должность главы "Рособоронэкспорта" занимал Анатолий Исайкин, в 2016 году ему исполнилось 70 лет.

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") - единственный в России государственный посредник по экспорту/импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.

АО "Вертолеты России" - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга - Минобороны, МВД, МЧС России, другие госзаказчики, крупные российские и иностранные компании.