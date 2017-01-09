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Гражданин КНДР впал в кому после драки с жителями Татарстана в Новый год

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Полиция проводит расследование после массовой драки на бытовой почве в поселке Бирюли Высокогорского района Татарстана, которая произошла в новогоднюю ночь между пятью рабочими из Северной Кореи и местными жителями.

"На сегодняшний день возбуждено уголовное дело, все участники установлены", - сообщил заместитель начальника полиции МВД по Татарстану Фяргят Мухаметзянов на пресс-конференции в понедельник. По его словам, драка произошла на бытовой почве после того, как местные жители пришли к рабочим из Северной Кореи с бутылкой шампанского.

"Принесли наши местные жители бутылку шампанского, угостили наших гостей корейцев. После того у них на бытовой почте произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой пятеро корейцев избили нашего одного местного жителя. После этого наш местный житель пригласил своих друзей, которые в отместку поколотили их", - добавил Мухаметзянов. В свою очередь руководитель республиканского центра медицины катастроф Минздрава Татарстана Ирина Исаева сообщила, что в этой драке пострадало пять человек.

"Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, до сих пор в коме. Четыре человека из пяти в удовлетворительном состоянии", - уточнила она.

В пресс-службе МВД по Татарстану агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что оказавшийся в коме после драки пострадавший является гражданином Северной Кореи, а уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Теги: Татарстан
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