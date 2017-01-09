Три депутата Госдумы прошлого созыва еще не съехали со служебных квартир

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Три депутата шестого созыва Госдумы еще не освободили служебные квартиры, сообщил журналистам в понедельник зампредседателя комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов.

"По состоянию на 9 января осталось три депутата", - сказал Романов. Он отметил, что это экс-депутаты Владимир Таскаев (ЛДПР), Михаил Заполев (КПРФ), Михаил Яшин (ЕР).

По словам М.Романова, экс-депутат Таскаев обещает быть в Москве только 17 января и после этого, по информации Управления делами президента, обещает заняться освобождением квартиры.

Другой экс-депутат Заполев не может освободить жилье по семейным обстоятельствам, он сейчас находится в Барнауле.

"Он находится сейчас в диалоге с Управлением делами президента". - сказал он.

Экс-депутат фракции "Единая Россия" Яшин, по сведениям Управления делами президента, в настоящий момент приехал в Москву и обещает в ближайшее время освободить служебное жилье, отметил Романов.

По его словам, Управление делами президента прорабатывало возможность судебного выселения экс-депутатов из служебных квартир, а также возможность судебного взыскания убытков.

"Если в течение одной-двух недель квартиры будут освобождены, то не будет уже необходимости подавать в суд иски о выселении", - добавил Романов.