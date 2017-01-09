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Комплексы С-400 на этой неделе заступят на боевое дежурство для ПВО Москвы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", как ожидается, на этой неделе заступит на боевое дежурство для противовоздушной обороны Москвы и Центрального промышленного района, сообщил в понедельник сайт Минобороны РФ.

В сообщении на сайте военного ведомства в рубрике "События" говорится, что новый полковой комплект уже поступил на вооружение в подмосковное соединение противовоздушной обороны Воздушно-космических сил РФ.

По данным сайта Минобороны РФ, журналистам 11 января будет продемонстрирован ритуал первого заступления на боевое дежурство боевых расчетов ЗРС С-400 "Триумф", практически действия боевых расчетов зенитного ракетного дивизиона С-400 в ходе приведения комплексов в полную боевую готовность.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. ЗРС способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели (самолёты, крылатые ракеты), а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/сек на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Теги: Москва, С-400, Минобороны
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