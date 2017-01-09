У "Аргументов и фактов" сменится главный редактор

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Главный редактор газеты "Аргументы и факты" Николай Зятьков покинул свой пост, временно должность главреда займет его заместитель.

"Николай Зятьков ушел по соглашению сторон с должности главного редактора и президента еженедельника "Аргументы и факты". Временно исполнять обязанности главного редактора "АиФ" будет первый заместитель главного редактора Евгений Факторович", - говорится в сообщении пиар-службы издания в понедельник.

В нем отмечается, что новый главный редактор будет назначен в ближайшее время", в настоящее время акционеры рассматривают несколько кандидатов на эту должность.

"Николай Иванович - выдающийся журналист и главный редактор, человек, стоявший у истоков "АиФ", прошедший его становление и рекорды. Наши уважение и благодарность безграничны. Сейчас перед нами важная задача сохранить и приумножить все то, за что читатели любят "АиФ", - приводится в сообщении слова генерального директора АО "Аргументы и факты" Руслана Новикова.

Согласно информации ИД, за почти 40-летнюю историю существования еженедельника "Аргументы и факты" Зятьков был вторым по счету главным редактором печатного издания. В "АиФ" он работал с 1981 года, в 2002 возглавил редакцию газеты.