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Редакцию издания "АиФ" возглавит Игорь Черняк

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Главным редактором еженедельника "Аргументы и Факты" назначен Игорь Черняк, сообщается на сайте издания в понедельник.

"Редакцию еженедельника "Аргументы и факты" возглавит Игорь Черняк. Приказ о назначении уже подписан, а новый главный редактор приступит к обязанностям с 25 января 2017 года", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что первый номер "АиФ" под руководством Черняка выйдет 1 февраля.

"Мы рады появлению в команде "АиФ", во главе редакции самого крупного еженедельника страны такого профессионала как Игорь Черняк. Уверен, что лидирующие позиции издания сохранятся, а любовь многомиллионной аудитории к "АиФ" будет только крепнуть. Качество журналистики и доверие читателей остаются главными приоритетами нашего издательского дома", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Аргументы и факты" Руслана Новикова.

Сам Черняк отметил, что никаких принципиальных изменений в "АиФ" не планируется.

"Главной своей задачей считаю развитие сильных сторон еженедельника, которые в современных условиях должны заиграть с новой силой, а также сайта, входящего в топ-10 российских СМИ по посещаемости и глубине просмотров. И, конечно, сохранить взвешенность суждений, аргументированность, комментарийность, а особенно эксклюзивность и полезность материалов", - цитируются в сообщении слова Черняка.

Черняк начинал карьеру журналиста в еженедельнике "Собеседник", входил в президентский пул "Комсомольской правды". С 2004 года работал в "Российской газете"

9 января стало известно, что главный редактор и президент еженедельника "Аргументы и факты" Николай Зятьков с 30 декабря 2016 года покинул свой пост по соглашению сторон.

Теги: Аргументы и факты, АиФ, Игорь Черняк
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