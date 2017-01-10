Главными табу в разговорах в российских семьях оказались секс и смерть

Почти половина участников опроса, проведенного социологами "Левада-Центра" заявили, что в их семьях нет запретных тем

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Главными табу для обсуждения в семье россияне назвали сексуальные проблемы людей, включая родных и знакомых (33%), а также тему самоубийства (15%), выяснили в "Левада-Центре".

Согласно результатам опроса, среди тем, о которых не принято говорить с родными, россияне также отметили смерть или тяжелую болезнь близких и события, которые уже нельзя изменить или исправить (по 7%).

Для 5% опрошенных не подлежат обсуждению в кругу семьи вопросы религии, веры в бога. Столько же респондентов назвали в числе запретных "темные страницы истории страны", сообщили социологи после опроса 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

В семьях 4% участников опроса не принято считать деньги в чужом кармане, включая родственников. Также 4% респондентов сочли слишком чувствительными для обсуждения характеры близких людей, их отношения с окружающими.

Среди других запретных в семье тем россияне назвали экономику страны (3%), политику, отношение к руководителям государства (2%), внешнюю политику, действия России в других странах (2%).

При этом почти половина отвечавших (47%) не смогли назвать никаких тем, о которых не принято говорить в семье, затруднились с ответом 8%.