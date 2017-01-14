Более 85% россиян заметили страх других стран перед РФ

Почти 70% респондентов ФОМ отметили рост влияния России в мире, большинство объяснили это возросшей военной мощью страны и независимой внешней политикой

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Большинство россиян считают, что Россию в мире боятся - такой точки зрения придерживаются 86% респондентов, участвовавших в опросе, проведенном фондом "Общественное мнение". И 75% участников исследования полагают, что это хорошо.

Респонденты также убеждены, что влияние России в мире в последние годы скорее растет (67%), чем снижается (19%). Рост этого влияния они связывают с ростом военной мощи страны (14%), проведением правильной, независимой внешней политики (11%) и называют это заслугой президента РФ (7%).

О том, как сегодня относятся к России в мире, мнения респондентов разделились: 48% считают, что плохо, 42% - что хорошо.

Между тем каждый второй (51%) полагает, что отношение к России в мире в целом необъективное (противоположной точки зрения придерживаются 36%).

При этом 58% респондентов заявили, что живут в богатой стране, 33% опрошенных с ними не согласились, назвав свою страну бедной.

70% участников опроса назвали Россию свободной страной (противоположного мнения придерживаются 22%), а 65% ответили, что считают РФ развитым и передовым государством.

Опрос был проведен 24-25 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.