"Коммерсант" узнал о проблемах с поставками ракетных комплексов "Ярс"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Московский институт теплотехники (МИТ) столкнулся с проблемами при исполнении гособоронзаказа в части поставок подвижных стратегических ракетных комплексов "Ярс", сообщает "Коммерсант".

По информации издания, из-за сложной экономической ситуации и проблем с кредиторами Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок "Ярса".

Глава Московского института теплотехники (МИТ) Сергей Никулин в письме на имя первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова указал на то, что МИТ организует изготовление и поставку Минобороны РФ "агрегатов У175М1" (автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс"). Составной частью этих агрегатов является гидравлическая система, она поставляется Центральным научно-исследовательским институтом автоматики и гидравлики (ЦНИИ АГ), а его соисполнителем по поставкам оборудования для этой гидравлической системы является Подольский электромеханический завод.

Однако ПЭМЗ, говорится в письме, которое цитирует "Коммерсант", свои обязательства по контрактам с ЦНИИ АГ не выполняет, находится в предбанкротном состоянии.

В связи с этим МИТ поставил вопрос о создании дублирующего производства на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ; входит в компанию "Высокоточные комплексы", принадлежащую "Ростеху"). Но это потребует подготовки производства в течение полутора лет.

В связи с этим глава МИТ обратился с просьбой о содействии в восстановлении производства на ПЭМЗ и подготовке производства оборудования для гидравлической системы агрегата У175М1 на Ковровском электромеханическом заводе.

Как отмечает "Коммерсант", связаться с самим Сергеем Никулиным не удалось, в "Ростехе" от официальных комментариев отказались.