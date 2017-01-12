На маршруты боевого патрулирования вышли 30 установок "Тополь" и "Ярс"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Первые в наступившем году тактические занятия с выводом около 30 автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Тополь" и "Ярс" на полевые позиции проходят в пяти ракетных соединениях от Тверской до Иркутской областей, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Данные тактические занятия проводятся круглосуточно, без ограничений, в том числе в суровых климатических и погодных условиях. Они позволят проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - отмечается в сообщении.

В оборонном ведомстве сообщили, что в ходе занятия будет отработан выход ракетных дивизионов ПГРК на маршруты боевого патрулирования и несения боевого дежурства на полевых позициях в условиях, приближенных к боевым.

"Особое внимание во время практических действий войск будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному (условному) противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время", - говорится в сообщении.

Для ведения воздушной разведки будет применяться беспилотный летательный аппарат, уточнили в департаменте информации.

К данным мероприятиям привлечено около 1000 новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки, отмечается в сообщении.

"В зимнем периоде обучения в РВСН запланировано проведение более 130 мероприятий боевой подготовки, в числе которых - тактические учения и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями", - информирует российское оборонное ведомство.