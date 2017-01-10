Срок следствия по делу Алексея Улюкаева продлен до 15 мая

В ходе заседания суда Улюкаев попросил отпустить его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде

Алексей Улюкаев во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ему домашнего ареста в Басманном суде

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Срок следствия по делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн., продлен до 15 мая.

Соответствующее заявление сделал следователь во вторник в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения экс-министру. В обоснование продления домашнего ареста он сообщил, что у Улюкаева есть возможность препятствовать следствию. "Ряд свидетелей работают в министерстве или Росимуществе и находились в его непосредственном подчинении", - сказал следователь. По его словам, следствию предстоит еще допросить свидетелей, получить результаты экспертизы.

Следователь также возражал против разрешения Улюкаеву совершать прогулки. "Это позволит ему бесконтрольно встречаться с другими любыми лицами или покинуть пределы РФ, даже без загранпаспорта", - сказал он. Прокурор поддержала ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Улюкаева. "С учетом запланированных следственных действий срок продления домашнего ареста нахожу разумным", - сказала она.

В свою очередь Улюкаев попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения. "Я не согласен с аргументацией следствия. Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде", - сказал Улюкаев.

В случае сохранения домашнего ареста, экс-министр попросил разрешить посещать ему медицинские учреждения. "Также прошу разрешить посещать квартиру няне ребенка", - сказал Улюкаев.

О возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева стало известно в ночь на 15 ноября. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Басманный суд Москвы вечером 15 ноября отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения.

В СКР отметили, что обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.