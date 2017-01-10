В Кремле заявили о "низшей точке" отношений США и РФ после нового "списка Магнитского"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новый санкционный "список Магнитского", подготовленный в США, очередным шагом по деградации российско-американских отношений.

"Это дополнительные шаги по такой рукотворной именно деградации наших отношений", - заявил Песков во вторник журналистам.

На вопрос о возможных российских ответных мерах на американский "Список Магнитского" Песков ответил: "Этого я не могу сказать".

Пресс-секретарь президента добавил, что в Москве сожалеют о том, что период деградации российско-американских отношений пришелся на второй срок президентства Барака Обамы, однако надеются в перспективе на их нормализацию.

"Мы можем выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что на второй срок президентства Обамы пришелся период беспрецедентной затянувшейся деградации двусторонних отношений", - сказал Песков, отметив, что сложившаяся ситуация не соответствует ни интересам Москвы, ни интересам Вашингтона.

Отвечая на вопрос, является ли условием для нормализации отношений с Вашингтоном отмена санкций, Песков сказал: "Поскольку отношения находятся в низшей точке, существуют разные форматы по нормализации отношений".

"Безусловно, санкции являются элементом, который чрезвычайно негативно отражается на двусторонних отношениях, но вместе с тем даже в условиях санкций любые возможности для диалога в Москве приветствуют и к нему готовы", - заявил Песков.