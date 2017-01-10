Американские сенаторы внесут законопроект о новых санкциях против России

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Группа американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном намерена представить законопроект о новых санкций в отношении Москвы в связи с "вмешательством" России в предвыборный процесс в США, сообщили СМИ.

Как заявил в понедельник сам Маккейн, эти санкции будут носить "всеобъемлющий характер". Сторонниками законопроекта выступают также сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.

Ранее сообщалось, что с идеей новых санкций выступили Маккейн и его соратник по партии сенатор Линдси Грэм. По их словам, новые санкции будут касаться финансового и энергетического секторов российской экономики.

В понедельник Минфин США включил в санкционный список, связанный с так называемым "актом Магнитского", пять граждан РФ, включая главу следственного комитета России Александра Бастрыкина. Как сообщалось, это не связано с обвинениями России в хакерских атаках на сайты американской Демократической партии с целью оказания влияния на предвыборный процесс в США в пользу Дональда Трампа. Ранее в США был распространен доклад американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Дональд Трамп, который встречался с руководством американской разведки, проинформировавших его по делу о "российских хакерах", отказался комментировать обвинения в адрес России, сообщило агентство Associated Press. "Это, действительно, была замечательная встреча, мне очень понравились эти люди", - сказал Трамп в ответ на прямой вопрос агентства, удалось ли лидерам американского разведсообщества убедить его в том, что Россия с помощью хакерских атак способствовала его победе на президентских выборах. Избранный президент добавил, что "узнал много нового для себя, думаю, они тоже".

Как отметило агентство, "Трамп не детализировал, какие доказательства (российского вмешательства - ИФ) ему были предъявлены, лишь сообщил, что узнал о многих секретных вещах". Вместе с тем, после встречи он заявил, что хакерские атаки никак не повлияли на исход президентских выборов в США.