Володин предложил обнулять портфель законопроектов после каждого созыва Думы

Как пояснил Сергей Миронов, инициатива подразумевает отказ от рассмотрения проектов, которые были внесены, но так и не рассмотрены депутатами

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обнулять законотворческий портфель палаты с окончанием каждого созыва, сообщил журналистам во вторник руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По словам Миронова, Володин выступил с таким предложением на заседании Совета Думы во вторник.

"Сегодня на Совете Думы от председателя Госдумы Вячеслава Володина прозвучало дельное, на мой взгляд, предложение: может быть поступить радикально... Сегодня Володин сослался на опыт других стран, где каждый созыв обнуляет все полностью - вот все, что не успели рассмотреть в прошлом созыве, все обнуляется и новый созыв начинает заново", - рассказал Миронов.

По его мнению, в таком предложении Володина есть здравое зерно и эту тему еще можно обсудить.

Как отметил Миронов, в законодательном портфеле Госдумы есть законопроекты, которым более 20 лет, и уже устарел не только сам законопроект, но и даже те законы, в которые предлагалось внести поправки.

"Если мы считаем, что инициатива, которая пролежала 5 лет, требует все равно рассмотрения, тогда мы перевнесем ее. Более того был один состав авторов, но фракция продолжает работу, преемственность осталась и другие депутаты нашей фракции внесут заново", - сказал Миронов.