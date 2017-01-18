Володина изберут в Высший совет "Единой России"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В состав Высшего совета "Единой России" на предстоящем в эти выходные отчетно-выборном съезде партии, как ожидается, войдет председатель Госдумы Вячеслав Володин, при этом экс-спикер, а ныне глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сохранит членство в этой партийной структуре, сообщили "Интерфаксу" в среду в руководстве "Единой России".

"Володин войдет в состав Высшего совета как председатель Государственной Думы. В состав этого совета входит и спикер Совета Федерации (Валентина Матвиенко)", - сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что председатель Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин в свое время также "по должности" был введен в состав этого руководящего органа партии. "И он останется в Высшем совете", - добавил представитель руководства.

Как сообщалось ранее, съезд "единороссов" пройдет в два дня: 21 января работа будет вестись на дискуссионных площадках с участием министров, в воскресенье предстоит принять кадровые решения.

В частности, в соответствии с уставом будут избираться председатель партии, Высший совет (сто членов) и его руководитель (сейчас это Борис Грызлов), Генеральный совет ( 170 человек), секретарь Генсовета (ныне пост занимает Сергей Неверов).

Как утверждают источники в партии, "революционных кадровых решений не будет", то есть все первые лица - лидер "Единой России" Дмитрий Медведев, Грызлов и С.Неверов - сохранят свои посты.