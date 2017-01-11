Мэр Томска попросил горожан помочь коммунальщикам с уборкой снега

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мэр Томска Иван Кляйн обратился к горожанам в связи с ситуацией, сложившейся в областном центре из-за аномальных снегопадов. В заявлении, опубликованном на сайте горадминистрации в среду, он попросил людей помочь коммунальщикам, которые не справились с уборкой улиц.

По данным синоптиков, снежный покров в Томске превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 см, чего не бывало 18 лет.

"Ресурсов "Спецавтохозяйства" оказалось недостаточно для качественного содержания дорог и тротуаров Томска в сложившейся погодной аномалии. Это нужно объективно признать и сделать необходимые выводы на будущее", - говорится в обращении. Тем не менее, по мнению мэра, коммунальщикам удалось предотвратить транспортный коллапс и содержать главные дороги Томска "в удовлетворительном состоянии".

Вместе с тем, из-за недоработок подрядчиков районных администраций и управляющих компаний, оказались плохо убраны межквартальные и внутридворовые территории, улицы третьей категории и тротуары. Теперь мэрия предлагает горожанам убрать их самостоятельно, обещая предоставить дополнительную технику.

Между тем, по данным синоптиков, в Томске в ближайшее время возобновятся сильные снегопады и метели, количество осадков превысит норму в 1,5 раза.