Подсудимые по делу о хищениях на космодроме "Восточный" оставлены под арестом

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Дальневосточный окружной военный суд продлил сроки ареста фигурантам уголовного дела о хищениях более 5 млрд рублей при строительстве космодрома "Восточный".

"Мера пресечения всем оставлена без изменения и продлена до 12 апреля в связи с истечением прежних сроков", - сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь суда Анна Атрощенкова.

Среди подсудимых по делу о хищениях на космодроме - бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, которые находятся под домашним арестом. Меры пресечения также продлены экс-спикеру думы Хабаровского края Виктору Чудову и сыну руководителя "Дальспецстроя" Михаилу Хризману, которых обвиняют в более ранних хищениях. Оба остались под стражей.

Атрощенкова добавила, что в настоящее время сторона обвинения продолжает предоставлять доказательства.

Как уточнил агентству адвокат Хризмана Игорь Анисимов, защита неоднократно предпринимала попытки изменить меры пресечения подсудимым на более мягкие, но решение суда оставалось прежним. "Процесс в апреле точно не завершится", - добавил Анисимов.

Начало процесса

Процесс по делу о хищениях на "Восточном" начался в военном суде в Хабаровске 5 мая 2016 года, дело рассматривается в закрытом режиме. Обвиняемые вину не признают.

Хризман и Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома "Восточный" в Амурской области с ущербом в размере 5,2 млрд рублей (часть 3 статьи 285 УК РФ).

Кроме того, Хризман, а также Хризман и Чудов обвиняются в растрате организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, в 2006-2009 годах они похитили около 106 млн рублей, принадлежащих ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России".

Потерпевшими по делу проходят "Дальспецстрой" и госкорпорация "Роскосмос".