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Подозреваемому в убийстве на станции петербургского метро предъявили обвинение

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве на станции петербургского метрополитена "Площадь Александра Невского". Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу в среду.

"В настоящее время задержан 22-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне следователи возбудили уголовное дело об убийстве после конфликта на станции метро, который окончился падением пассажира на рельсы и его гибелью.

"Из материалов дела следует, что утром во вторник на платформе станции метро "Площадь Александра Невского" между 22-летним мужчиной и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого последний толкнул потерпевшего на рельсы перед приближающимся поездом. Мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении СКР.

Теги: Петербург
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