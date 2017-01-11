В Саратове в жилом доме вспыхнул пожар после взрыва бытового газа

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Хлопок газа в жилом доме в Саратове стал причиной пожара площадью 250 кв.м., информация о пострадавших уточняется, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в экстренных службах региона.

По его словам, около 11:30 в жилом доме, расположенном на Московском шоссе в Саратове произошел хлопок газа, в результате которого вспыхнул пожар, который впоследствии был локализован на площади 250 кв. м.

Сотрудники экстренных служб в эвакуировали 11 человек, из них двое детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

Он отметил, что по не уточненной информации происшествие привело к обрушению перекрытий между вторым и четвертым этажами дома. Из здания были выведены порядка 20 человек. Информация о пострадавших уточняется.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.