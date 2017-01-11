При взрыве бытового газа в Саратове пострадали семь человек

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Семь человек получили травмы в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

"Медицинская помощь потребовалась семи жильцам дома, включая несколько детей", - сказал источник. Он сообщил, что четыре человека госпитализированы, остальных обследуют медики.

Ранее сообщалось, что около 11:30 в жилом доме, расположенном на Московском шоссе в Саратове произошел хлопок газа, в результате которого вспыхнул пожар, Впоследствии он был локализован на площади 250 кв. м.

В Центральном региональном центре МЧС РФ сообщили, что спасатели справились с огнем на месте взрыва газа.

"Пожар был ликвидирован в 12:10 по Москве, спасено 11 человек, семь человек пострадали, из них четверо госпитализированы, включая двоих детей, троим оказана помощь на месте", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бытовой газ взорвался в квартире на третьем этаже шестиэтажного кирпичного четырехподъездного дома. В результате были повреждены межкомнатные перекрытия и возник пожар на площади 250 кв.м. Жильцы дома эвакуированы и поселены в пункте временного размещения.

В пресс-службе саратовского губернатора Валерия Радаева сообщили, что предположительная причина взрыва - утечка бытового газа в одной из квартир.

О масштабах разрушений в пострадавшем доме пока ничего не сообщается.