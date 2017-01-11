Путин попросил прокуратуру контролировать соблюдение прав заключенных

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Прокуратура должна следить за соблюдением прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Прошу держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы", - сказал президент в среду на заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры.

"Закрепленные в законе стандарты содержания заключенных, их право на медицинскую помощь и иные права должны полностью соблюдаться", - напомнил Путин.

Президент отметил, что прокуроры всех уровней должны незамедлительно и эффективно реагировать на любые нарушения прав и свобод людей.

Путин заметил, что для осуществления своих задач прокуратуре даны очень широкие полномочия.