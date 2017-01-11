Госдума в I чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в семье

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о переводе первого прецедента домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, при этом второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями.

Под "побоями" законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, причинение легкого вреда здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.

В настоящее время побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье - как уголовное преступление. Такие поправки были приняты Госдумой летом этого года.

Ранее законопроект об изменении данной коллизии планировалось рассмотреть на последнем заседании Госдумы в осеннюю сессию 2016 года, однако депутатам не хватило времени для его полноценного обсуждения, и палата приняла решение перенести рассмотрение законопректа на первое заседание весенней сессии в январе 2017 года.