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Каждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семье

Идею декриминализировать семейное насилие поддержали 59% жителей страны

Каждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семье
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Несмотря на превалирующее мнение, осуждающее любые виды насилия в семье (79%), каждый пятый россиянин допускает при определенных обстоятельствах применение физической силы в отношении мужей, жен и детей (19%), сообщает ВЦИОМ.

Идею декриминализировать побои в семье поддерживают 59% россиян при том, что 33% опрошенных признались, что семейное насилие коснулось их знакомых, а 10% лично столкнулись с этим в своей семье. О том, что ни в их, ни в знакомых им семьях таких случаев не было, сказал 61% участников телефонного опроса, проведенного 13-15 января среди 1800 жителей РФ.

Большинство россиян уверено, что государство должно применять санкции к людям, практикующим насилие в семье: отправлять на исправительные работы (25%), арестовывать на 15 суток (16%) или штрафовать (13%). Есть и те, кто предлагают в качестве наказания тюремный срок - условный (6%) или реальный (10%).

Идея смягчения наказания для лиц, совершивших подобное преступление впервые, нашла поддержку у 59%, против этого выступают 33% россиян. Положительный эффект от принятия подобного закона прогнозирует 41% респондентов: по их мнению, число случаев насилия в семье уменьшится. Ухудшения ситуации ожидают 13%, а 40% полагают, что существенных изменений не произойдет.

В настоящее время побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье - как уголовное преступление.

Законопроект, одобренный Госдумой в первом чтении на прошлой неделе, исключает из числа уголовно-наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц, но только если эти побои совершены впервые. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторные побои ответственность будет наступать по уголовному законодательству.

Теги: ВЦИОМ
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