Глава Ливийской национальной армии посетил авианосец "Адмирал Кузнецов"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", совершающий переход из Средиземного моря в Североморск, в среду посетил командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Белкасим Хафтар, сообщили в среду "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На борту авианесущего крейсера командующего Ливийской национальной армией приветствовали старший на походе вице-адмирал Соколов, командование и экипаж корабля", - сообщили в Минобороны РФ.

"После небольшой экскурсии по кораблю состоялась видеоконференция маршала Хафтара с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Были обсуждены актуальные вопросы борьбы с международными террористическими группировками на Ближнем Востоке", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что в завершении визита на авианесущий крейсер главе Ливийской национальной армии российской стороной была передана партия медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военных и гражданского населения.

Как сообщал "Интерфакс", 6 января в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженных сил РФ российское Минобороны приступило к сокращению группировки вооруженных сил в Сирии. Первыми зону конфликта покинули корабли ударной авианосной группы Северного флота: тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов".