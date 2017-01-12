С "Адмиралом Кузнецовым" в РФ из Средиземноморья вернутся более 40 летательных аппаратов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вместе с корабельной авианосной ударной группой Северного флота из Средиземного моря в РФ возвращаются более 40 летательных аппаратов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В пункт постоянного базирования Североморск с 6 января возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного флота, в состав которой входит тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, использовавшихся для нанесения ударов по международным террористическим группировкам", - сказал Конашенков.

Корабельная ударная авианосная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" покинула Североморск 15 октября 2016 года. 15 ноября 2016 года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиации "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители были задействованы в военной операции на территории Сирии.

В составе авиакрыла "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. Кроме того, для "Адмирала Кузнецова" готовили разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К "Катран" (корабельная версия Ка-52 "Аллигатор"), сообщал ранее "Интерфакс". "Катрана" на "Адмирале Кузнецове" в декабре показало российское телевидение.

"Адмирал Кузнецов" потерял в Средиземном море два истребителя - МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

29 декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы возможности для сокращения российской группировки войск в этой стране.