Эксперты правительства обсудят отмену "закона Яровой"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, 19 января обсудит возможность отмены так называемого "закона Яровой" или его модификации, сообщил "Интерфаксу" президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

"Основная причина данного обсуждения - это то, что петиция за отмену закона на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) набрала 100 тыс. подписей", - пояснил он. По данным сайта РОИ, за петицию проголосовало 100 тыс. 98 человек, а против отмены - 1 тыс. 439 человек.

В петиции было указано, что на постройку инфраструктуры для реализации "закона Яровой" потребуется более 5 трлн рублей. "Для сравнения, доходы федерального бюджета России в 2015 году составили 13,7 трлн рублей. Также этот закон противоречит Конституции РФ и абсолютно бесполезен с технической точки зрения. Просим отменить данный закон, так как данный закон требует огромных денег.... и может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов", - говорится в обращении авторов инициативы, опубликованном на сайте РОИ.

По словам Массуха, на встречу будут приглашены авторы инициативы, профильные ведомства, а также автор петиции, с которым будет проведено обсуждение. "Автор должен пояснить, чего конкретно добивался этой инициативой, например, может он предложит внести изменения в закон, а не просто отменить его. И после детального обсуждения рабочая группа примет решение", - отметил он.

"Закон Яровой"

Президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности". Документ был внесен на рассмотрение Госдумы РФ депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

"Антитеррористические поправки" обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей вплоть до шести месяцев. Операторы связи также должны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.

Норма о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика должна вступить в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы и интернет-компании неоднократно заявляли, что на рынке нет многих решений для реализации инициативы. Компании ранее также сообщали, что закон приведет к уменьшению поступления налога на прибыль в связи с потенциальными расходами на покупку оборудования.