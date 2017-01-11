Главные новости
В миреТрамп признал причастность РФ к хакерским атакам в СШАВ миреКандидат на пост главы Госдепа назвал незаконным вхождение Крыма в состав РФВ РоссииРоскосмос назвал наиболее вероятную причину аварии грузовика "Прогресс МС-04"
В России

Эксперты правительства обсудят отмену "закона Яровой"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, 19 января обсудит возможность отмены так называемого "закона Яровой" или его модификации, сообщил "Интерфаксу" президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

"Основная причина данного обсуждения - это то, что петиция за отмену закона на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) набрала 100 тыс. подписей", - пояснил он. По данным сайта РОИ, за петицию проголосовало 100 тыс. 98 человек, а против отмены - 1 тыс. 439 человек.

В петиции было указано, что на постройку инфраструктуры для реализации "закона Яровой" потребуется более 5 трлн рублей. "Для сравнения, доходы федерального бюджета России в 2015 году составили 13,7 трлн рублей. Также этот закон противоречит Конституции РФ и абсолютно бесполезен с технической точки зрения. Просим отменить данный закон, так как данный закон требует огромных денег.... и может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов", - говорится в обращении авторов инициативы, опубликованном на сайте РОИ.

По словам Массуха, на встречу будут приглашены авторы инициативы, профильные ведомства, а также автор петиции, с которым будет проведено обсуждение. "Автор должен пояснить, чего конкретно добивался этой инициативой, например, может он предложит внести изменения в закон, а не просто отменить его. И после детального обсуждения рабочая группа примет решение", - отметил он.

"Закон Яровой"

Президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности". Документ был внесен на рассмотрение Госдумы РФ депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

"Антитеррористические поправки" обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей вплоть до шести месяцев. Операторы связи также должны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.

Норма о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика должна вступить в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы и интернет-компании неоднократно заявляли, что на рынке нет многих решений для реализации инициативы. Компании ранее также сообщали, что закон приведет к уменьшению поступления налога на прибыль в связи с потенциальными расходами на покупку оборудования.

Теги: Ирина Яровая
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Роскосмос назвал наиболее вероятную причину аварии грузовика "Прогресс МС-04"Роскосмос назвал наиболее вероятную причину аварии грузовика "Прогресс МС-04"
Авария произошла из-за вскрытия бака "О" третьей ступени ракеты-носителя после возгорания насоса окислителяПодробнее
Полиция не дала разместить на Исаакиевском соборе плакаты против РПЦПолиция не дала разместить на Исаакиевском соборе плакаты против РПЦ
Тем не менее активисты движения "Весна" успели вывесить один баннер из несколькихПодробнее
Иркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метаноломИркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метанолом
По мнению следствия, он не организовал работу коллег, которые должны были предотвратить продажу опасного для жизни людей "Боярышника"Подробнее
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на ТрампаВ Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация не соответствует действительностиПодробнее
Суд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металловСуд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металлов
Общая сумма материальных ценностей - около 500 млн рублейПодробнее
Экс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на ТрампаЭкс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на Трампа
По словам Ковалева, он не припомнит, когда еще так, по всем линиям, пытались скомпрометировать политикаПодробнее
Под арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублейПод арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублей
В Следственном комитете рассказали, что всего по нескольким резонансным уголовным делам арестовано имущество на 18 млрд рублейПодробнее
Исаакиевский собор передадут Русской православной церквиИсаакиевский собор передадут Русской православной церкви
В правительстве Петербурга заверяют, что храм сохранит музейную функциюПодробнее
Навальный решил защищать в ЕСПЧ Носика и блогера КунгуроваНавальный решил защищать в ЕСПЧ Носика и блогера Кунгурова
Истцы намерены обжаловать в Страсбургском суде решения российских судов по заведенным против них уголовным деламПодробнее
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего арестаСуд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Ограничение свободы передвижения бывшего министра продлено до 15 апреляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп признал причастность РФ к хакерским атакам в СШАВ миреКандидат на пост главы Госдепа назвал незаконным вхождение Крыма в состав РФВ РоссииРоскосмос назвал наиболее вероятную причину аварии грузовика "Прогресс МС-04"КультураСветлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра
Кадыров сообщил об уничтожении четырех боевиков в Чечне
Тиллерсон уклонился от вопроса об отмене Трампом "хакерских" санкций против РФ
Трамп не дал журналисту CNN задать вопрос на пресс-конференции
Экс-сотрудник АП РФ пригрозил судом из-за слухов о его контактах со штабом Трампа
Госдума собралась ужесточить ответственность для педофилов
Тиллерсон заявил о бессмысленности давления на Москву без ее стимулирования
Трамп не увидел "перехода черты" Обамой из-за санкций за хакерские атаки
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи