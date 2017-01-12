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Дорожные службы Магадана перевели на усиленный режим работы из-за циклона

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Более 30 единиц тяжелой техники вышли в четверг утром на улицы Магадана для расчистки дорог от снежных заносов.

"Дорожные службы из-за непогоды работают в усиленном и круглосуточном режиме. Работы ведутся как в центре города, так и в отдаленных микрорайонах", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы мэрии областного центра.

По его словам, в уборке снега задействованы комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, самосвалы, роторы и другая техника

Как сообщалось, из-за сильного ветра с метелью утром введены ограничения на трассе Магадан-Балаганное-Талон, где замело перевал, для легкового и пассажирского автобусного транспорта. Здесь могут пройти только машины повышенной проходимости. Ограничение продлится до обеда четверга. На ледовой переправе через реку Яна введено ограничение для легкового автотранспорта, по причине выхода воды на проезжую часть.

Также в Магадане отменили занятия для учеников начальной школы первой смены. Ветер в колымской столице достигает 24 м/с.

Спасатели в этот же день распространили экстренное предупреждение о возможных ЧС из-за непогоды. Местных жителей просят переждать циклон дома и по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

Теги: Россия, Магадан
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