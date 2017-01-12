Эксперты исключили взрыв или поражение ракетой Ту-154 под Сочи

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Специалисты в результате проведенных взрывотехнических экспертиз обломков разбившегося под Сочи​ Ту-154 не обнаружили следов криминального взрыва или боевого поражения ракетой самолета, пишет "Коммерсант".

По данным газеты, эксперты-взрывотехники из НИИ ФСБ РФ по поручению военных следователей проверили извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа самолета на наличие следов взрывчатки, осколков бомб, а также характерных пробоин от взрыва. Свидетельств теракта или обстрела самолета земли в результате проверки обнаружено не было.

Таким образом, версия теракта была исключена, специалисты сосредоточились на другой вероятной причине крушения - ошибке, допущенной экипажем самолета.

Катастрофа самолета Минобороны России Ту-154 произошла над акваторией Черного моря 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, все они погибли.