"Коммерсантъ" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Минобороны рассматривает возможность отказа от самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М, которые используются российскими вооруженными силами для пассажирских перевозок, пишет в пятницу "Коммерсантъ". Заменить их предлагается новыми лайнерами Ту-214 и SSJ 100.

Газета ссылается на источники в министерстве, а также на топ-менеджеров авиастроительных предприятий. По их словам, этот вопрос поднял глава Минобороны Сергей Шойгу во время одного из январских совещаний.

Поводом для этого, как пишет издание, стала декабрьская катастрофа Ту-154 под Сочи, унесшая жизни 92 человек. Межведомственная комиссия, которая занимается расследованием трагедии, пока не представила официального заключения о ее причинах.

В данный момент Минобороны эксплуатирует 12 самолетов Ту-154Б-2 1975 - 1989 годов выпуска, семь Ту-154М (1986-2012 годы), 36 Ту-134А и Ту-134А-3 (1975-1983 годы), а также девять Ил-62 (1977-1992 годы). Издание отмечает, что до сих пор министерство очень активно обновляло парк боевых самолетов и почти не закупало новые машины для пассажирских перевозок.