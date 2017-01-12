Житель Камчатки погиб из-за перекрывшей проезд "скорой" автовладелицы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту смерти жителя Петропавловска-Камчатского, к которому из-за заблокированного иномаркой проезда не успела бригада "скорой помощи", сообщает пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю.

По материалам проверки, 10 января 21-летнему молодому человеку, который находился в квартире со своим братом, стало плохо, и родственник вызвал ему "скорую". Со слов врачей, выехавшая на вызов бригада не смогла своевременно помочь юноше, так как проезду автомобиля "скорой" помешал автомобиль под управлением женщины. Приехав в квартиру, медики констатировали смерть молодого человека.

Местные СМИ сообщают, что "скорая " не могла проехать к дому 30 по ул. Циолковского из-за того, что узкий придомовой проезд перегородил другой автомобиль. Сигналы водителя "скорой помощи" и его обращения по громкой связи женщина-водитель машины игнорировала. Более того, из ее автомобиля вышел мужчина, который стал оскорблять медработников. Бригаде "скорой" пришлось вызывать полицию, которая помогла освободить проезд.

Накануне в соцсетях, на которые ссылаются местные СМИ, появилось сообщение родственников погибшего по данному инциденту: "Обращаюсь к мужчине и женщине, которые вчера вечером, 10 января 2017 года, на машине не пропускали "скорую" к дому Циолковского, 30. Хочу сообщить вам, что мальчик умер, "скорая" не успела. Требовать от вас ничего не собираемся, нашего брата это не вернет. Но! Хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы вам никогда не приходилось вызывать "скорую помощь". Бог Вам судья!".

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза. "По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана правовая оценка действиям сотрудников медицинского персонала бригады скорой помощи", - сообщает пресс-служба.