В 2016 году к уголовной ответственности привлекли более миллиона граждан РФ

На 1 января в колониях и СИЗО сидели 630 тысяч арестантов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Тюремное население России в ушедшем году сократилось более чем на 15 тысяч человек, а общее количество граждан, привлеченных к уголовной ответственности, превысило один миллион, свидетельствует статистика Федеральной службы исполнения наказаний.

"По состоянию на 1 января 2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 630 тыс. 155 человек (-15 тыс. 259 чел. к 1 января 2016 г.)", - говорится в сообщении на сайте ФСИН.

В частности, отмечают в ведомстве, в 717 исправительных колониях отбывало наказание почти 519,5 тысяч человек (на 5357 человек меньше), в СИЗО содержалось 107,3 тыс. арестантов (почти на 10,5 тыс. меньше), в колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы - 2005 преступников (в течение года их поступило 50) и в воспитательных колониях - 1655 подростков (на 28 меньше).

Порядка 10% (49,2 тыс.) заключенных колоний и СИЗО в прошлом году составляли женщины. По данным ФСИН, при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 577 детей.

На учете уголовно-исполнительных инспекций к началу текущего года состоят почти 407 тысяч граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, еще 5409 подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений находятся под домашним арестом.

Таким образом, по данным тюремного ведомства, всего на протяжении года в России уголовному преследованию было подвергнуто свыше 1 миллиона граждан.

При этом штатная численность персонала уголовно-исполнительной системы составляет около 296 тыс. человек, говорится в сообщении.