Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в четверг днем в очередной раз подлетел к российским рубежам на юге Балтики для выполнения оперативного задания, свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным FILE29, вылетевший с авиабазы "Милденхолл" в Великобритании, длительное время вел радиотехническую разведку у морских границ Калининградской области, находясь на высоте около 9 тыс. метров.

После вылета из Великобритании его маршрут пролегал над Северным морем, Данией и южной частью Балтики.

Этот же самолет накануне совершил аналогичный разведывательный полет у российских рубежей на юге Балтики. Он осуществлял полет по вытянутому эллипсу около морской границы Калининградской области, находясь на высоте 9,7 тыс. метров.

В последнее время военные самолеты США, других стран НАТО и Швеции стали регулярно осуществлять разведывательные полеты вблизи западных рубежей России и над районами передвижения российских боевых кораблей в акватории Балтийского моря.