Два самолета-разведчика США вылетели к российским рубежам на севере и юге страны

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Два американских военных самолета в понедельник вылетели с авиабаз в Западной Европе для проведения разведки у российских границ в Баренцевом море и возле Крыма, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации.

Так, по их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным SNOWY20, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в настоящее время летит вдоль Норвегии в направлении Мурманской области. Его сопровождает, американский самолет-заправщик KC-135T.

Второй - патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168858, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, направляется через воздушное пространство Болгарии в сторону Крыма.

Тем временем, со стороны Балтийского моря к Калининградской области подлетел шведский самолет-разведчик Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он осуществляет пролеты по вытянутому эллипсу вдоль всего ее побережья.

В последние несколько месяцев резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике и около побережья Крыма, а также вблизи российских баз в Сирии и боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.