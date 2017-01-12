Главврача уфимской больницы уволили из-за приползшей на рентген пациентки с травмой ноги

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил уволить главврача уфимской больницы N13 после инцидента с пациенткой, которой пришлось на четвереньках ползти на рентген из-за неработающего лифта, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главы региона в четверг.

"Глава региона дал указание освободить главврача от занимаемой должности", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Калининского района Уфы проводит проверку из-за зафиксированного на видео инцидента в городской больнице N13.

На видеозаписи видно, как женщина средних лет с забинтованной ногой на четвереньках спускается по лестнице. Пациентка медучреждения пояснила, что она поднималась на второй этаж в рентген-кабинет, при этом лифт в больнице не работает.

Прокуроры проверят соблюдение законодательства об охране здоровья граждан в медучреждении и исполнение руководством обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг.