Уголовное дело возбудили в Уфе после видео с ползущей на рентген пациенткой

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом в уфимской больнице №13, где из-за неисправности лифта пациентка со сломанной ногой на четвереньках добиралась по лестнице на второй этаж, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в пятницу.

Предварительно установлено, что с 2011 в поликлинике №1 больницы №13 не было обеспечено наличие работающего лифта для перевозки пациентов, в том числе и маломобильных.

"В результате нарушений ряда нормативно-правовых актов 55-летняя пациентка с переломом левой ноги вынуждена была добираться на второй этаж... для прохождения рентгенологического обследования ползком по лестничному маршу, что было связано с риском для ее жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

Действия неустановленных пока лиц, ответственных за произошедшее, квалифицированы по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что прокуратура Калининского района Уфы проводит проверку по факту зафиксированного на видео инцидента в городской больнице N13. На записи видно, как женщина с забинтованной ногой на четвереньках спускается по лестнице. Пациентка пояснила, что ей нужно было попасть на второй этаж в рентген-кабинет, а лифт в больнице не работал.

После произошедшего глава Башкирии Рустэм Хамитов дал указание уволить главврача больницы.