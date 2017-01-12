Чеченские силовики нашли боевиков через группу в WhatsApp

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Силовики Чеченской республики провели спецоперацию против боевиков, которых удалось обнаружить благодаря переписке в мессенджере WhatsApp, сообщил в четверг "Коммерсант " со ссылкой на источник. Переписку удалось обнаружить после того, как полицейские стали останавливать молодых людей для проверки автомобилей и гаджетов.

Операция прошла в селении Цоци-Юрт Курчалоевского района Чечни в ночь на 11 января. Бойцы Росгвардии ликвидировали четверых боевиков и задержали более 20 их сообщников. Двое бойцов Росгвардии погибли при выполнении задания. Одному из бандитов удалось бежать и уйти в горы. Его поиски начались сразу по завершении операции.

Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что боевики были тесно связаны с запрещенной в России группировкой "Исламское государство" и планировали серию терактов на территории республики против сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей.