Кадыров возложил ответственность за борьбу с вербовщиками на местные власти

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - На совещании с командирами подразделений МВД республики глава Чечни Рамзан Кадыров возложил ответственность за обманутых вербовщиками террористических организаций на власти и правоохранительные органы каждого отдельно взятого района Чеченской республики.
"Я обратил внимание собравшихся, что главы районов, кадии и начальники полиции несут ответственность за каждого человека, который оказался обманутым и завербованным в ряды бандгрупп", - Кадыров в своем инстаграме.
Дорогие друзья! Накануне нейтрализована особо опасная бандгруппа, планировавшая серию терактов. Я благодарен участникам спецоперации. Они проявили мужество и героизм. Рискуя собственной жизнью, предотвратили человеческие жертвы. Наши бойцы в очередной раз доказали, что способны достойно ответить на любые угрозы и защитить народ и государство. Мы никому не позволим пошатнуть мир и стабильность в республике. События последних дней показали, что необходимо усилить борьбу с идеологией экстремизма и терроризма. Нельзя позволять вводить в заблуждение и использовать в качестве пушечного мяса молодежь. Мы должны наглухо перекрыть кислород вербовщикам. Даже один человек, который встал на путь зла, это уже серьёзная угроза и трагедия. Эти вопросы сегодня я обсудил на встрече с руководителями городов и районов, командирами подразделений МВД по ЧР и регионального Управления ФСВНГ РФ, представителями духовенства. Я подчеркнул, что необходимо жестко и оперативно перекрывать любые каналы распространения экстремистской идеологии. А виновные должны быть наказаны по всей строгости закона. Я обратил внимание собравшихся, что главы районов, кадии и начальники полиции несут ответственность за каждого человека, который оказался обманутым и завербованным в ряды бандгрупп. Также в ходе совещания я представил новых глав Курчалоевского, Гудермесского, Шелковского и Ножай-Юртовского районов - Али Абдулаева, Усмана Оздамирова, Вахита Геремеева, Асланбека Музуруева. Я пожелал им успехов и удачи. #Кадыров #Россия #Чечня #Терроризм
Также глава республики поблагодарил участников спецоперации в Курчалоевском районе Чечни за проявленные героизм и мужество.
"Я благодарен участникам спецоперации. Они проявили мужество и героизм. Рискуя собственной жизнью, предотвратили человеческие жертвы. Наши бойцы в очередной раз доказали, что способны достойно ответить на любые угрозы и защитить народ и государство. Мы никому не позволим пошатнуть мир и стабильность в республике", - отметил Кадыров.