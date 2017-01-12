Кадыров возложил ответственность за борьбу с вербовщиками на местные власти

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - На совещании с командирами подразделений МВД республики глава Чечни Рамзан Кадыров возложил ответственность за обманутых вербовщиками террористических организаций на власти и правоохранительные органы каждого отдельно взятого района Чеченской республики.

"Я обратил внимание собравшихся, что главы районов, кадии и начальники полиции несут ответственность за каждого человека, который оказался обманутым и завербованным в ряды бандгрупп", - Кадыров в своем инстаграме.

Также глава республики поблагодарил участников спецоперации в Курчалоевском районе Чечни за проявленные героизм и мужество.

"Я благодарен участникам спецоперации. Они проявили мужество и героизм. Рискуя собственной жизнью, предотвратили человеческие жертвы. Наши бойцы в очередной раз доказали, что способны достойно ответить на любые угрозы и защитить народ и государство. Мы никому не позволим пошатнуть мир и стабильность в республике", - отметил Кадыров.