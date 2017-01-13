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Законопроект об онлайн-кинотеатрах прошел первое чтение в Госдуме

Согласно документу, доля иностранных владельцев в уставном капитале онлайн-кинотеатров может быть ограничена 20%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект об онлайн-кинотеатрах.

Соответствующий проект закона внесли на рассмотрение Думы 25 ноября первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Шамсаил Саралиев и член комитета по безопасности Андрей Луговой.

Документ разработан Медиакоммуникационным союзом (МКС) и вносит поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Пояснительная записка к законопроекту определяет онлайн-кинотеатры как аудиовизуальные сервисы, монетизирующие свои услуги за счет просмотра рекламы либо предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю за плату.

Ограничение иностранного участия

Согласно проекту закона, доля иностранных владельцев в уставном капитале российских онлайн-кинотеатров может быть ограничена 20%.

При этом не допускается установление иностранцами любых форм контроля над такими сервисами, в результате которого у зарубежных собственников появилась бы возможность прямо или косвенно владеть, управлять организатором сервиса, его контролировать, а также фактически определять принимаемые им решения.

Привести структуру собственности в соответствие с законопроектом онлайн-кинотеатры должны будут до 1 марта 2017 года. Ограничение иностранного участия не затрагивает площадки, размещающие преимущественно пользовательский контент - из-за невозможности полноценного контроля со стороны организатора сервиса за его содержанием.

Планируется, что Роскомнадзор будет вести реестр онлайн-кинотеатров, которые ежедневно в течение месяца посещают более 100 тыс. пользователей из РФ (более 20 тыс. для регионального сервиса). После получения уведомления о включении в реестр сервис должен будет предоставить регулятору в течение двух месяцев документы о соблюдении требований об иностранных владельцах.

Исключение из реестра онлайн-кинотеатров возможно по заявлению самой компании в случае, если площадку ежедневно посещало менее 100 тыс. пользователей в течение трех месяцев, без заявления компании - в течение шести месяцев.

Онлайн-кинотеатры будут также обязаны соблюдать так называемое "право на забвение" - удалять по требованию пользователя недостоверную информацию о частной жизни, а также данные, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.

В пояснительной записке также уточняется, что законопроект не распространяется на интернет-поисковики, которые дают пользователю сведения об указателе страницы сайта для доступа к контенту.

Доработки законопроекта

Правительство РФ в своем официальном отзыве поддержало данную инициативу с учетом ее доработки ко второму чтению.

Кабмин, в частности, считает, что необходимо уточнить используемые в законопроекте понятия, такие как "аудиовизуальный сервис", "аудиовизуальная продукция" и "формирование аудиовизуальной продукции", говорится в отзыве.

Кроме того, в кабмине полагают, что в законопроекте следует уточнить порядок исключения аудиовизуального сервиса из реестра в части уведомления организатора аудиовизуального сервиса.

"Необходимость ограничения доли иностранного участия в уставном капитале юридического лица, которое может выступать организатором аудиовизуального сервиса, требуют дополнительных обоснований", - также говорится в официальном отзыве правительства на законопроект.

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