Готовящийся к полету на МКС с людьми "Союз" заменят из-за неполадок

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз", который должен был в марте 2017 года доставить очередной экипаж на Международную космическую станцию (МКС), может быть заменен аналогичным из-за выявленных при испытаниях неполадках, сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре.

"Во время испытаний на Байконуре был выявлен ряд проблем. Поэтому, скорее всего, вместо планировавшегося корабля полетит "Союз" с другим заводским номером", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации от Роскосмоса.

Ранее источник на Байконуре сообщил "Интерфаксу", что двигатель третьей ступени последней ракеты-носителя "Союз-У", которой предстоит вывести на орбиту следующий космический грузовик "Прогресс МС-05", будет заменен после аварии предыдущего корабля "Прогресс МС-04" в декабре.