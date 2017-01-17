Старт "Союза" с экипажем МКС задумали отложить на два месяца

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-05" к Международной космической станции (МКС) может быть отложен на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Запуск планировался на 29 мая, однако в связи с совокупностью факторов нетехнического характера запуск, скорее всего, будет перенесен на 28 июля", - сказал он.

"Союз МС-05" доставит на МКС троих участников экспедиции МКС-52/53. Командиром основного экипажа корабля "Союз МС-05" назначен Сергей Рязанский ("Роскосмос"), бортинженерами - Рэндолф Брезник (NASA) и Паоло Несполи (ESA).